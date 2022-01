Joven puntaje nacional agradeció a Gabriel Boric por visibilizar trastorno mental

El pasado martes el Ministerio de Educación entregó los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PTD), y se destacaron a los alumnos que obtuvieron puntaje nacional. Una de ellas fue, Antonia Guerrero, una joven de Puente Alto, quién destacó en la prueba de comprensión lectora, y en su discurso destacó la influencia de Gabriel Boric.

En el tradicional desayuno con el Presidente Sebastián Piñera, en La Moneda, Antonia Guerrero contó un poco de su historia de vida y aseguró que es “la clase de persona que nunca soñaría” con entrar a la universidad por ser hija de madre soltera, vivir en Puente Alto y tener Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Conversación con Radio ADN

Este miércoles Antonia visitó los estudios de nuestra radio hermana, ADN, espacio donde aprovechó de agradecer el apoyo de las personas, especialmente tras los dichos donde contó de su Trastorno Obsesivo Compulsivo y como el Presidente electo Gabriel Boric la inspiró en el proceso.

“Yo en algún momento me pregunté: ¿Podré ser médico con TOC? ¿Qué pasa si estoy en una cirugía y me viene un pensamiento intrusivo? ¿O si tengo 10 casos y me obsesiono con uno? Dudé si dedicarme a esto. Luego salió Gabriel Boric Presidente y él tenía TOC. Lo que me inspiró fue que él tuviera TOC”, reveló en el programa señalando que quiere estudiar medicina.

Finalmente, Antonia Guerrero destacó la importancia de hablar sobre la salud mental de los chilenos, que son más comunes de lo que uno piensa.

“A lo mejor no todos saben que él tiene TOC. Ahora yo estoy hablando frente a mucha gente y quiero hacer lo mismo si es que alguien me escucha: que con enfermedades mentales en general se puede llegar a cualquier parte”, expresó la joven puntaje nacional.

Cabe destacar que Gabriel Boric habló sobre su trastorno públicamente, luego de ser emplazado por otras fuerzas políticas.