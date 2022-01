¡Increíble! Confunden a Emma Watson con otra actriz en el especial de Harry Potter

Diferentes fans de Harry Potter quedaron confundidos luego de ver el show de reunión de la aclamada franquicia cinematográfica. Esto luego de que los productores del especial pusieran una foto de Emma Roberts (de American Horror Story) en vez de Emma Watson.

Watson, quien interpretó a la amada Hermione Grainger en la popular serie de fantasía, aparece en el especial de HBO Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. En este, el icónico elenco se reúne para hablar de las 8 películas, y de historias nunca antes contadas.

Desde el estreno del programa, los fans notaron un error. Cuando hablan de la infancia de Watson, muestran la foto de una niña usando orejas de Minnie Mouse; haciéndonos creer que se tratada de la actriz que interpretó a Hermione.

Es por esto que muchos usuarios de redes sociales compartieron la discrepancia, notando inmediatamente que la retoña de la foto es Emma Roberts. Según reportó NME, aún no se han entregado declaraciones relacionadas a la discrepancia.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022