Asesina de Ámbar Cornejo fue agredida en centro penitenciario femenino

El pasado 28 de diciembre en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel agredieron a Denisse Llanos. Quien está condenada a cadena perpetua, por el homicidio con violación contra su hija Ámbar Cornejo.

Esta semana se informaron nuevos antecedentes de Llanos, quién protagonizó una riña con Mónica Caballero, una mujer investigada por envío de artefactos explosivos.

Violadora cul…

Según pudo indagar Biobío Chile, la pelea ocurrió cuando Denisse llegó a la pieza de Mónica Caballero. Supuestamente esta idea no fue del agrado de la «anarquista», por lo que ellas comenzaron a pelear.

Ambas llegaron al área de salud de la penitenciaría femenina con rasguños y contusiones en su rostro, cuellos y extremidades.

Según Mónica Caballero, el problema se debió a que ella quería conversar con Llanos por la «limpieza del dormitorio», pero la asesina no reaccionó bien y ella se defendió.

“Ella me comienza a hablar de forma agresiva, faltándome el respeto e insultándome y yo tratando de frenarla. Ella me empujó y me rasguñó y yo me defendí”, declaró en primera oportunidad Caballero.

En cambio por el lado de Llanos, ella explicó que el problema tenía que ver con su historial delictivo.

“Hoy la cabo Salas me cambió de pieza y me mandó a la pieza de la Mónica Caballero. Es en ese instante, en el cual yo estoy sacando mis cosas para cambiarme que entra la interna Caballero y me agrede”, inició narrando.

“Combos en mi cara, cabeza y patadas en el resto de mi cuerpo, además diciéndome ‘violadora cul…’, que me iba a hacer la vida imposible, que no me iba a dejar dormir», agregó la asesina diciendo que hace tiempo Caballero quería agredirla.

Finalmente, Mónica Caballero fue castigada a 10 días sin visitas por la jueza Verónica Vázquez, del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La sanción a cargo Gendarmería, se comenzó a aplicar el 30 de diciembre y terminará el 8 de enero de 2022.