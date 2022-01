Iván Cabrera rompió el silencio: «Estuve calladito aguantando»

El bailarín habló luego de que su ex pareja negara las últimas declaraciones donde se le acusó de violencia de género.

Conmoción generó la publicación de la ex pareja de Iván Cabrera, quién por medio de su cuenta de Instagram pidió disculpas públicas al bailarín; y negó todos los hechos que relató anteriormente donde lo acusaba de violencia de género.

Las declaraciones generaron repudió popular, tanto así que el «Potro» perdió una oportunidad laboral en el programa Aquí se baila, desde donde declararon que suspenderían la participación hasta que los hechos se aclararan de forma legal.

Además, terminó su relación con Gala Caldirola, quién también se vio involucrada en la polémica. Ya que según declaró Antonella Muñoz, Iván Cabrera le habría enviado videos sexuales junto a la española.

«Me trataron de lo peor»

Luego de que su ex pareja publicara las disculpas públicas, Iván Cabrera aprovechó su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido y entregar su versión de los hechos.

«Hoy no es un día para ostentar, ni ser soberbio ni mucho más. A pesar de haber sido apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más», partió diciendo.

Iván Cabrera agregó: “sólo agradezco a Dios por no haberme soltado de su mano, fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida. ¿Pero saben? Aun así no tengo odio ni rencor. Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”.

Y señaló que “estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor. Me refugié en los míos los que son de verdad! Los que nunca te dan vuelta la espalda! Los que siempre están, los que no solo están en la prosperidad! Familia por sobre todo! Amigos y amigos de verdad”.

Finalmente, Iván Cabrera manifestó que “puedo decir que luego de esto, aún nunca siendo culpable, soy otro mil veces mejor. Donde mil veces más les desearé LUZ, AMOR Y BENDICIONES PARA TODOS! Gracias a todos a los q estuvieron y a los que se fueron”.