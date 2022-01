Javier Olivares y frase polémica en sus redes: «Solo aplicable para Chile»

Javier Olivares otra vez en la palestra por sus dichos sobre nuestro país. Y es que el comunicador radicado en Estados Unidos, no dudo en hacer referencia de nuevo a Chile.

Esto fue realizado en el marco de una publicación sobre unas fotos antiguas, relacionado a algo que venía diciendo desde comienzos de este siglo.

¿Solo pasa en Chile?

«Mejor… no más chaqueteo», dice la foto de un joven Javier Olivares publicada por el mismo presentador a través de su Instagram. La foto forma parte de un afiche del periodista sobre su programa juvenil «Tremendo Choque», emitido entre 2002 y 2003.

Javier Olivares recurrió a esta foto para dar énfasis en el mensaje de la publicación del antiguo programa emitido por Chilevisión.

«En los dos mil ya lo decía y hoy sigo pensándolo, y con mucha más fuerza… ‘Mejor no mas chaqueteo’ (frase solo aplicable a chile por si acaso). Deporte nacional de varios connacionales», inició el presentador de televisión en Estados Unidos con un emoji de risa.

Inmediatamente el periodista siguió con una definición de ‘chaqueteo’, la principal palabra aludida en toda la publicación. «Impedir por malas artes, normalmente el desprestigio, que alguien se destaque o sobresalga, ‘tirándolo’ para abajo», añadió Javier Olivares.

Aquellas palabras del criticado comunicador, generaron distintas percepciones sobre la publicación que alude a Chile, país que dejó hace un tiempo.

«No digo que no sea cierto, pero también me gustaría saber si fue gratuito. Hasta por donde se por Twitter te has expuesto solo. Cuando te he visto en TV gringa me encanta, pero en esta pasada no te apoyo», fueron las palabras de una indignada seguidora del periodista.

🇨🇱Si decide visitar #Chile en familia vaya preparado. pic.twitter.com/47CjRNlgaa — Javier Olivares A (@JavierOlivares) January 10, 2022

Por otra parte, hubo usuarios que apoyaron la opinión negativa de Javier Olivares sobre Chile. «De acuerdo contigo, eres un excelente profesional. Muy bien preparado que habla las cosas por su nombre», declaró una cibernauta en apoyo del comunicador radicado en gringolandia.