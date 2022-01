En Radio Activa «nada nos detiene»: Nicolás Uribe

Este miércoles vivimos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Revisa la entrevista completa:

«Información que salva vidas», así mismo definió en líneas generales Nicolás Uribe, co-fundador y CEO de Lobby Control, próximamente Smert Group Chile. El ingeniero civil fue el nuevo invitado de «En Radio Activa nada nos detiene» y quién conversó con nuestro querido Pape Salazar.

«Permitimos que los equipos de emergencia y personal de seguridad de los mismos edificios; corporativos, habitacionales, hospitales, etcétera, puedan descargar la información como planos de la estructura, prioridades de rescate, información general que permite dar una mejor respuesta y ser eficientes», declaró el emprendedor en cuanto a Lobby Control que salió al mercado en 2019.

Además Nicolás Uribe es bombero desde los doce años en Concepción y se dio cuenta de una problemática: No había ninguna información del edificio. Ahora lleva más de catorce años en la institución y con Lobby Control tiene presencia a nivel nacional e incluso internacional; Perú y próximamente en España.

«Hemos podido medir el tiempo de lo que nos demoramos en recabar la información, y logramos disminuir de 15 minutos a 15 segundos, según encuestas que hemos hecho», agregó el emprendedor sobre el sistema que está validado técnicamente.

El emprendedor añadió un aspecto importante respecto al manejo de la información, ya que mediante las experiencias en el extranjeros se dieron cuenta de algo; en atentados o tomas de rehenes se corre el peligro de alguien maneje la información de forma peligrosa. Por lo que está totalmente restringido, ya que ellos deben saber fundamentalmente quién, cómo, cuándo y dónde realizaron la lectura.

Su llegada a nada nos detiene y su consejo a la hora de emprender

«Logramos ser campeones, en la categoría de Talento Digital. Pero lo más importante es que hemos tenido un acompañamiento constante. Nos han ayudado en cualquier duda que hemos tenido. Para hacer una presentación o como llegar a otro país, eso es lo que más no ha servido de entrar a nada nos detiene«, aseguró el ingeniero civil respecto a que las «lucas» no fueron lo más relevante.

Nicolás Uribe aseguró que emprender sigue siendo dificil, pero hay que ser perseverante. «Uno tiene su incertidumbre, piensa que no lo va lograr. Quizás estoy apuntando muy arriba, no se va vender; pero la verdad es que la ideas buenas siempre tendrán como consecuencia un buen resultado», aseguró el emprendedor en relación a los resultados positivos, que no solo serán en el aspecto monetario.