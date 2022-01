José Miguel Viñuela analizó la televisión actual: «Nos falta alegría»

Se acabó el 2021 y fueron varios rostros de televisión que analizaron lo viviendo en la pantalla chica. Uno de ellos fue José Miguel Viñuela, quién sin duda fue uno de los rostros más afectados en televisión.

El animador decidió olvidar de raíz el año pasado y para ello reflexionó sobre los aprendizajes que le dejó su paso por Mega, canal con el que no pudo renovar su contrato.

En el programa «Desde mi cocina con la Nené», espacio que realiza por medio de su cuenta de Instagram, José Miguel Viñuela habló sobre los cambios que vivió en pantalla el 2021. Especialmente después del «peluquerazo», luego de que le cortará el pelo al camarógrafo, situación que lo tiene enfrentado judicialmente al afectado.

“Lo mejor del 2021 fueron los viajes que hice, pude estar más con los niños, verlos y disfrutar”, detalló el animador.

“Fíjate que fue bueno haber terminado una etapa en Mega, porque comenzamos una nueva etapa desde aquí, desde nuestra casa (…) podemos estar con los niños”, confesó José Miguel Viñuela.

“Todas estas cosas son oportunidades para descubrir otras alternativas, otros talentos… ¿Cuándo ibas a pensar que terminarías haciendo un programa acá en Instagram?”, le preguntó a su asesora del hogar y compañera de programa.

José Miguel Viñuela además aprovechó el momento para reflexionar sobre el contenido que se emite en televisión, asegurando que falta más entretenimiento en la pantalla. “Yo no veo programas hoy en día que lo hagan. Los matinales no lo son. No hay espacios esencialmente para alegrar, porque nos falta alegría”, aseguró, generando diversas reacciones.

La despedida

En julio de 2021, José Miguel Viñuela se despidió públicamente de Mega, esto luego de no haber sido renovado su contrato.

«Claramente me dio pena irme. Hay amistades, gente técnica que conozco hace muchos años, amigos, productores, y por eso fue doloroso dejar el canal. Sentía de alguna manera que Mega es como mi casa televisiva, y me habría gustado retirarme ahí. Yo creo que me fui antes de tiempo», declaró en una entrevista.

«Yo creo que no voy a volver a la televisión. En este último tiempo he descubierto un área que era desconocida y que me ha permitido tener libertad en mi calidad de vida, no depender tanto a veces del tema editorial, poder hacer un programa como el que hago hoy, donde soy yo mismo sin limitaciones», comentó José Miguel Viñuela.