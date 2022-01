Kenita Larraín lanzó predicciones en caso Iván Cabrera: «Las relaciones personales son números complejos»

No cabe duda que en el último tiempo las predicciones de Kenita Larraín en relación a la numerología han dejado a varios contentos. Fue por esta razón que desde Me Late decidieron convocarla para consultarle importante información.

La numeróloga visitó los estudios de TV+, para hablar respecto a la polémica más potente del último tiempo y que tiene como protagonista a Iván Cabrera. Cabe recordar que Kenita fue compañera del bailarín y de la ex pareja de este, Gala Caldirola; ya que eran compañeros en el programa «El Discípulo del Chef».

“Me da pena porque yo estuve en El Discípulo del Chef en esa temporada donde Gala e Iván se conocen, al principio era coqueteo y miraditas, y después terminaron en una relación amorosa donde yo los vi bien, muy felices”, señaló Kenita Larraín.

“Si bien los dos me caen bien, no tengo una relación cercana con los dos, pero me da pena que haya ocurrido esto”, reveló la ex modelo, reflexionando sobre la reacción del canal de tv tras desvincular al bailarín por la polémica y posteriormente reincorporarlo.

Las predicciones de Kenita

“Fue una decisión súper apresurada de tratar de desmarcarse de estos hechos y sacarlo del proyecto, pero habla bien que lo hayan recontratado porque para Iván su sueño es bailar. Habla bien ambos, de Canal 13 que reconoció que hubo su error y de Iván que aceptó volver”, expresó Kenita Larraín, quién analizó los números para ver que sucederá con el tema.

“Es favorable para el dinero, empresas nuevas, éxito… pero las relaciones personales son números complejos. Este número está relacionado con violencia… Este año se ve más favorable para el trabajo, pero las cosas internas tiene que solucionarlas porque ocurren por una razón”, aseguró Kenita Larraín.

“Hacer un proceso como el que yo hice una vez en mi vida, elevar la autoestima, el amor propio porque de afuera lo vemos súper armado, le dicen el Potro, pero hay algo en su interior que tiene que mirar y hacer un trabajo de aumentar ese amor propio”, reveló.

“Esa experiencia súper fuerte tiene una razón de ser, tiene un sentido y es que comience a amarse más y validarse por sí mismo, sino estaría desde el ego. Hay cosas que mirar y resolver y no creo que se haya acabado acá. Se podrían apagar los fuegos por fuera, pero estoy hablando de algo interno que queda”, comentó Kenita Larraín.

“La salida es hacia adentro, no tratando de ir a hablar con la ex, porque por algo le ocurre esto, todo tiene una razón de ser, no lo estoy justificando, simplemente como ya está en este escenario lo puede resolver yéndose a su interior. Él tiene el poder de sanar y después de este tsunami que acaba de sufrir claro que está removido interiormente, tiene el poder de resolverlo con introspección”, agregó, intentando aconsejarlo al respecto.