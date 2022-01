«Ladrona de Corazones»: GO vuelve con un nuevo sencillo

GO, reconocido artista nacional de música R&B, Soul y Latin Soul lanzó un nuevo tema. “Ladrona de Corazones”, se desprende de su más reciente trabajo discográfico “GO & Natural” (2019). Un proyecto acústico, que se aleja de lo que ha venido haciendo desde sus inicios; enfocándose más en los sonidos como la Balada, el Reggae, el Cha cha cha, el Son y el Soul.

“GO & Natural” se compone de 12 canciones que fueron grabadas entre las ciudades de Santiago y Nueva York. De este disco, destaca su sencillo “Ladrona de Corazones”, con el que conquistará a todos sus seguidores y medios nacionales. GO le canta al amor, a la mujer, y a una sensualidad que es hilo conductor para encender pasiones. Nada queda al azar en el trabajo de GO.

A través de las canciones, GO nos sorprende con su melodiosa voz y expertiz en la guitarra, y logra atraer a sus seguidores a través de este viaje romántico y armonioso que plasma en su disco.

Afortunadamente, la pandemia no detuvo el proceso creativo de GO y continuó componiendo y escribiendo a modo de catarsis desde su estudio Cocoa Records, además participó de activas presentaciones cada viernes en diferentes festivales vía streaming en Chile como en el extranjero. (CasitaFest, Tuanis Banana de España, Mi Casa tu casa, CasaAmarilla.cl, EstoNuestro de Argentina, Conecta+ de Fiis y Genius of Funk entre otros)

En este periodo aparece el videoclip de la canción DEDICADA remixeada por el conocido productor musical y Dj neoyorkino JASON NEVINS (Taylor Swift, Rihanna, Ricky Martin, RUN-D.M.C., Will Smith, entre muchísimos otros). Filmado en Nueva York bajo la atenta supervisión de GO, muestra lugares únicos de la gran manzana y nos sumerge en el movimiento de la calle, la música y el street art a través del East Village, Brooklyng y otros lugares únicos de esta ciudad.

