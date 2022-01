Los Anillos de Poder: ¿Cuándo y dónde ver la primera temporada?

Los Anillos de Poder es el nombre de la nueva serie basada en los libros del autor británico J.R.R. Tolkien. Ya se han hecho tres películas de la primera trilogía del novelas del mismo nombre: La Comunidad del Anillo (2001), Las Dos Torres (2022) y El Retorno del Rey (2003).

A estas películas se sumó la trilogía de El Hobbit estrenadas en los años 2012, 2013 y 2014. Aquellas fueron las adaptaciones más recordadas de las clásicas novelas de La Tierra Media, y ahora se suma esta nueva serie a través de streaming.

Mediante un video publicado por la cuenta de Amazon Prime Video se anunció el regreso de la clásica historia que mueve a millones de fanáticos en el mundo. A pesar de que no se detalló mucho lo relacionado a esta nueva serie, se informó que el 2 de septiembre llegará a las pantallas de la famosa plataforma de streaming.

Según se indicaron los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, la serie se centrará en las historias de la «Segunda Edad de la Tierra Media: La forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la leyenda épica de Númenor y la Última Alianza de elfos y hombres».

Además, los escritores y productores de la serie explicaron que «hasta ahora el público solo ha visto en la pantalla la historia del Anillo Único; pero antes de que existiera uno, habían varios», declararon Payne y McKay.

Take an exclusive behind-the-scenes look at how Prime Video's The Lord of the Rings: The Rings of Power title reveal trailer was made. pic.twitter.com/Gw2GDTwqDb

— IGN (@IGN) January 19, 2022