Moon Knight: Falleció Gaspard Ulliel, actor de la próxima serie de Marvel

Gaspard Ulliel, el interprete de «Midnight Man» en la próxima serie de Marvel, falleció a los 37 años. El actor sufrió un grave accidente de esquí mientras realizaba este deporte.

Mientras practicaba la actividad en la nieve, chocó contra otro hombre que realizaba el deporte. Eso le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras el accidente, fue traslado desde la Pista de La Rosiere en la comuna francesa de Montvalezan hasta el Hospital Universitario Grenoble-Alpes. Tras esfuerzo realizado en el transporte en helicóptero y de los médicos tratantes, no se pudo salvar la vida al joven actor francés.

El actor fue laureado con dos premios César y es reconocido por sus apariciones en las películas «Solo el Fin del Mundo», «Saint Laurent» y «Hannibal: El Origen del Mal». Además, desde marzo aparecerá en «Moon Knight», la nueva serie de Marvel y Disney Plus.

Tanto ha sido el impacto en Europa el fallecimiento del actor que Jean Castex, el primer ministro francés, se refirió al lamentable suceso a través de su cuenta de Twitter.

«Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con locura. Con gran pesar que ahora veremos sus interpretaciones más bellas (…) Perdimos a un actor francés», declaró el político europeo.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022