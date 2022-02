Audio: Auditora contó que sufrió agresiones por parte de su pareja y la familia de él

Un complicado llmado recibió nuestra querida Tencha Salvaje durante su programa «El Show de la Tencha». Uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas.

Revisa el audio completo:

Una mujer de nombre Javiera le envió un audio de Whatsapp a nuestra Tenchita y contó una terrible experiencia. Afirmó que se fue a vivir con su pareja a la octava región y sufrió agresiones psicológicas de su familia, y físicas de su pareja.

«Desde que estaba embarazada sufrí de bullying; de los papás que el «wacho» no era de ellos, yo empecé a tener depresión, siempre me pelaron, me molestaron, este hombre me pegaba», indicó de forma compleja a nuestra abuelita Hortensia.

La auditora explicó que el hombre la denunció por supuestas amenazas de muerte, después de que la golpeó. Aseguró que estuvo detenida en la comuna de Nacimiento y que los Carabineros la golpearon. Además. que la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia apoya al hombre que la agredió, y que no la dejan ver a su hijo de tres años.

Discusión de la compleja situación

Las muyayas y muyayos de la 92.5 apoyaron en su mayoría que la abuelita Hortensia llamara a la mujer para saber la historia completa.

Javiera contestó y agregó que otros importantes y difíciles detalles. Como que en un día de furia, el hombre la denunció e interpusieron una orden de alejamiento en su contra. Asimismo, cuando fue detenida denunció gravemente que los Carabineros de turno abusaron de ella.

«Yo tenía la dirección de Santiago y estaba viviendo con una vecina, no tenía trabajo. Entonces me dieron visitas supervisadas», manifestó la auditora quien añadió que la situación cambió, está viviendo en la capital con su madre y está trabajando con contrato estable.

Con la nueva información algunos muyayos dudaron de la historia de Javiera y otros la apoyaron. Ahí fue cuando nuestra Tenchita trató de llamar al hombre cuestionado, pero no resultó.

«Uno puede cometer errores, lo que usted está pasando no tiene nombre. Y menos el niño, a mi me importa el cabro chico que está sin mamá», concluyó nuestra querida Tencha.