El impactante mensaje de un soldado de Ucrania: «Papá, mamá, los amo»

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia sigue escalando de forma exponencial y según el Presidente Volodomir Zelenski, la invasión se ha masificado por toda Ucrania.

En ese contexto, varios videos se han hecho virales. Tanto de las distintas explosiones en las ciudades, como de los soldados ucranianos.

El impactante registro

«Ya nos toca salir, estamos bajo un intenso bombardeo. Mamá, papá, los amo. Todo estará bien», declaró un soldado del ejército de Ucrania que hizo viral a través de las redes.

«La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan», escribió una usuaria de Twitter citando al famoso piloto de guerra alemán, Erich Hartmann.

Actual escenario del conflicto

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó al punto de prensa tan esperado por los medios de todo el mundo. Y es que el mandatario norteamericano, se refirió de forma tajante a la situación; pero solo lo había hecho a través de su cuenta de Twitter.

«Hoy estoy autorizando sanciones adicionales y nuevos límites sobre lo que puede ser exportado a Rusia. Esto va a imponer costos severos sobre la economía rusa, tanto inmediatamente como en el tiempo», aseguró Biden.

Joe Biden se refirió a la reunión con el G7 (paises más poderosos del mundo) hay un consenso completo, por lo que habrán grandes sanciones económicas a Rusia. Además, recalcó que no ellos no se trasladarán a Ucrania para luchar contra Rusia; pero si a sus aliados de la OTAN.

«La agresión de Putin en contra de Ucrania terminará constándole mucho a Rusia, económicamente y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso (…) Putin será un paria en el escenario internacional«, añadió el mandatario estadounidense según indicó ADN Radio.

Por su parte, el Presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, pidió la «desconexión de Rusia de Swift (bloqueo bancario)» con el objetivo de golpearlos económicamente de forma solida. Además, después de informar que Rusia atacó la Central Nuclear de Chernóbil, aseguró que la invasión se trasladó a toda Ucrania.

«Hoy hay una guerra a gran escala en todo Ucrania. Exigimos la imposición inmediata de duras sanciones adicionales contra Rusia», expresó el líder de Ucrania.