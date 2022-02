Daniel Fuenzalida compartió sentido mensaje tras un año sin su mamá

Este viernes 18 de febrero es una fecha bastante especial para nuestro querido Daniel Fuenzalida, ya que hoy se cumple un año desde el sensible fallecimiento de su mamá: María Teresa Ferdinand,.

El locutor de Central Radio Activa compartió diversas fotografías en su cuenta de Instagram, en la que aparece su mamita. Junto a la publicación escribió una emocionante dedicatoria para honrar la memoria de su progenitora.

«Hoy se cumple un año mamita de tu partida y no sé que pensar o decir, me has hecho tanta falta en días claves que sabia que podía contar contigo, hoy sigues estando pero desde otra parte», inició Daniel Fuenzalida.

«Han sido días difíciles pero cuando eso pasa siempre me has dado una señal que estás conmigo, te extraño mucho me haces mucha falta. Pero sólo quiero pensar que estás muy bien y mejor donde estés y desde ahí cuidarnos, protegernos, y lo más importante de todo guiarnos como siempre lo hiciste», agregó.

«Te amo mamá siempre vivirás conmigo porque sé que algo de ti vive en mi…Te Amo (1943-2021)», sentenció Daniel Fuenzalida.

Cabe recordar que la mamá de nuestro Huevito falleció luego de haber dado una lucha contra el Covid-19, la cual dejó algunas secuelas en su cuerpo de las que no pudo recuperarse al 100%.

¡De parte de la familia Radio Activa le mandamos las mejores energías a Daniel Fuenzalida en este día tan especial y emotivo!

Una intensa lucha

“Se nos fue recién”, confirmó el animador de 44 años al portal Glamorama. Tras cuatro meses internada, fue dada de alta a principios de enero. Sin embargo, María Teresa Ferdinand volvió a sufrir complicaciones cuando se encontraba en su hogar.

Problemas para respirar y ahogos, obligaron a que necesitara apoyo de un tanque de oxígeno, consigna el medio anteriormente citado.

Cabe recordar que fue en septiembre de 2020 cuando «Huevo» Fuenzalida informó el estado de salud de su madre y pedía que rezaran por ella.

«Sólo pido si pueden rezar por mi mamá. La atacó el COVID y está dando la pelea”, y agregó que “siempre pido cadenas de oración para auditores, televidentes, amigos. Esta vez les quiero pedir por mi mamá, si pueden rezar para que todo salga como tiene que salir. Te amo mamá. Muchas gracias”.