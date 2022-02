Ex Masterchef Chile contó como le bajaron su Instagram por subir un «desnudo por Boric»

Pachara Poonsawat participó en la segunda temporada de MasterChef Chile. El programa culinario emitió su segunda parte entre 2015 y 2016.

La joven tailandesa actualmente vive en Nueva York y vivió las pasadas elecciones presidenciales del 19 de diciembre al rojo vivo. Y es que cumplió una promesa a los seguidores de su red social y eliminaron su cuenta personal.

Su preferencia por Gabriel Boric

La ex participante del programa culinario nacional, se la jugó por su preferencia en las elecciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Manifestó claramente su preferencia por el candidato de Apruebo Dignidad y su emoción tras el triunfo, subió un desnudo a su cuenta de Instagram.

«Antes de la elección del domingo 19 de diciembre, yo estaba en un hilo, al igual que muchos chilenos que apoyábamos el estallido social y a Boric. O más bien dicho, no apoyando a José Antonio Kast. ¿Iba a salir o no Kast? Estaba muy dura la pelea», inició la cantante en conversación con ADN Radio.

En esa misma linea, la joven tailandesa agregó «así que yo por mi impulso, porque soy súper impulsiva, puse en Instagram una encuesta, preguntando si publicaba una nude por Boric. Y el 98% contestó que sí, si él ganaba», añadió.

Ganó su candidato y le bajaron su Instagram

Pachara contó que en un momento de impulsividad, vio que ganó Gabriel Boric y cumplió con lo prometido en su red social: subió el «nude». Ella sabía que sería censurada por la publicación, así que en ese momento decidió poner unas flores en sus pechos.

«La foto era hermosa, muy linda. Es el cuerpo de una mujer. Yo me siento muy orgullosa de mi cuerpo, muy a gusto. Entonces puse la foto y me la bajaron. Dejé una segunda foto de la misma sesión, pero en distinto ángulo. Siempre con la flor puesta. Y me bajaron de nuevo», expresó la ex participante de Masterchef que no se rendía en el cumplimiento de su promesa.

«La cagué, la recagué», manifestó la joven tailandesa que en su impulso por celebrar el triunfo político de su candidato, no midió las consecuencia de su acto impulsivo. Finalmente le bajaron su cuenta de Instagram y después de alrededor de 300 apelaciones, no hubo ninguna respuesta positiva.

«Si me preguntan qué pienso de la decisión de Instagram, pienso que es pésimo. Es discriminador, es clasista», concluyó Pachara.