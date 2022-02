Francisco Huaiquipán es investigado por un supuesto incumplimiento de un arresto domiciliario nocturno

Francisco Huaiquipán, el reconocido ex futbolista de Colo Colo y Santiago Morning, sigue siendo acusado por delito ocurrido en septiembre de 2021.

Durante aquella fecha fue acusado de entrar 38 celulares, cocaina y pasta base al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1. Además, cabe señalar que ahí se encuentra su hijo por el supuesto homicidio del ex futbolista Leopoldo Osores.

El «toqui» fue detenido durante alrededor de un mes en Colina 1. Más tarde, su sentencia pasó a ser un arresto domiciliario completo. Esto duró hasta que logró que solo fuera nocturno, por motivos laborales.

Aquella sentencia fue cuestionada por Carabineros de Chile, durante uno de los controles aleatorios a la casa de Huaiquipán. Esto fue informado el pasado 18 de enero, donde el cuerpo policial informó que «no atiende a Carabineros» a las 2.55 horas.

La defensa del abogado del ex futbolista

Darío Guajardo, abogado de Francisco Huaiquipán, cuestionó lo informado y en conversación con La Tercera, explicó la situación.

«Hay un incumplimiento según el documento. Carabineros de San Joaquín no tiene capacidad para cubrir todo. No tiene para llegar y tocarle la puerta. Se asoman por la esquina, le tocan la bocina y Huaiquipán tiene que asomarse. Y si no sale en un minuto, ellos dicen que no está», manifestó el representante legal.

El abogado aseguró que le planteó al ex futbolista poner cámaras de seguridad, para probar que el cuerpo policial no llega hasta a la casa.

«Es la única forma que tiene para demostrar que carabineros no llega a la casa, que solo toca la bocina y se va», añadió.

Guajardo contó que Huaiquipán está tranquilo con toda la situación. Está trabajando en su panadería «Huaqui-pan» y juega en una liga de fútbol, donde le pagan entre 30 a 40 mil pesos diarios.

«Estamos negociando para encontrar una salida. Se amplió la investigación, pero Francisco no irá a la cárcel», afirmó el abogado.