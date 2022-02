Embarazo ratificado: Rihanna compartió tierna foto de su pancita

Rihanna nos sorprendió solo hace un par de días al aparecer en público con su pancita al aire, confirmando su embarazo. Los registro las mostraron a ella radiante, junto a su pareja al rapero Asap Rocky.

Recordemos que la artista de 33 años se viralizó por unas fotos paseando por el barrio de Harlem en Manhattan, lugar donde creció su pareja Asap Rocky. Allí se mostró feliz con el rapero y lució su bella pancita con un abrigo rosado levemente abotonado. Además de un lindo colgante con piedras de colores.

La cantante nacida en Barbados, nos ratificó la noticia en sus redes sociales con una foto levantándose una polera deportiva y mirando su barriga que cada vez crece más.

«Cómo la pandilla llegó al mes de la historia negra», escribió en la publicación Rihanna, donde muestra la foto novedosa de su vientre, las que se viralizaron junto a su pareja y además destaca la gran particularidad del mes de febrero.

La foto suma más de 14 millones de me gusta y cuenta con más de 200 mil comentarios que felicitan a la interprete de «Umbrella» y «Diamonds». Entre las respuestas se encuentra por ejemplo al cantante urbano, Rauw Alejandro quien comentó «felicitaciones RiRi».

Durante febrero se conmemora Mes de la Historia Afro, tanto en Canadá y Estados Unidos. Esta celebración anual recuerda la historia y los logros de la comunidad negra. En octubre también se concientiza y se celebra en el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos.

En ese contexto, Una seguidora de Twitter le compartió una tierna ilustración de ella, que también hace referencia a su mensaje que escribió a través de su publicación de Instagram.

https://t.co/9uE1rJ7SF1

Happy black history month 💖 here's some art I did to celebrate the amazing news

— Kirz🌹 (@KirzArt) February 3, 2022