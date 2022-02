Euphoria 3: HBO Max confirmó tercera temporada de la popular serie

Euphoria estrenó su segunda temporada el pasado 9 de enero, después de treinta meses de espera. Además del lanzamiento de dos especiales transmitidos en marzo de 2020 y enero de 2021.

La serie protagonizada por Zendaya, ha sido muy destacada por la crítica tanto por la producción como por la actuación de la actriz estadounidense.

Según Rotten Tomatoes, tiene un aprobación de un 89% de la audiencia y 87% de comentarios positivos de la critica. Incluso fue merecedora de un Emmy por mejor actriz principal en una serie dramática, por la gran actuación de Zendaya.

HBO Max anunció durante esta tarde que la alabada serie tendrá una nueva temporada de forma oficial. Y es que a pesar de que todavía la serie está en emisión, en su cuarto capítulo, hay méritos de sobra para querer más de Euphoria.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC

— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022