Ex-esposo de Jordi Castell: «Estoy contento sin ser irrespetuoso»

Ayer domingo se estrenó el último capítulo de Socios de la Parrilla. El programa conducido por el exitoso trio de Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, vivió el último capítulo de la primera temporada del programa.

El invitado estelar que cerró la primera parte de la apuesta televisiva de Canal 13, fue Jordi Castell. El modelo y fotógrafo nacional jugó con el trío de socios y también se sinceró sobre pasajes de su vida; tal como lo fue el fin de la unión con su ex pareja.

En su visita al programa el fotógrafo reveló su punto de vista sobre matrimonio igualitario; cahuines de Primer Plano y del fallecimiento de su perrito «Marley». Aunque el tema que más impactó sobre el fin de la unión con su pareja, después de un año y ocho meses juntos.

«Yo creo que nunca estuvo bien y la vida cuando le pone trabas a algo, es porque no tiene que resultar nomás», inició el modelo acerca de su separación en octubre del año pasado con su pareja Juan Pablo Montt. Con eso se acabó con el Acuerdo de Unión Civil contraído en 2020 y tres años de relación.

«Fui terco y la peleé porque juraba que ese era el camino; pero la vida me enseño que no y gracias a Dios me liberé», agregó Castell. Pancho Saavedra aprovechó de preguntar al fotógrafo si se casó seguro y enamorado. La respuesta fue un rotundo «no».

Juan Pablo Montt responde a las palabras de Jordi

A pesar del buen tiempo que pasó Castell en «Amigos de la Parrilla», la entrevista le cayó como «patada en la guata» a su ex pareja, Juan Pablo Montt.

El acongojado hombre se desquitó a través de su cuenta de Instagram: «es difícil callar luego de ser expuesto públicamente de una forma tan vulgar; además de ser tratado de alguien muerto al igual que mi perro Marley. Lo lógico es que salga a defenderme y contar toda la verdad«.

«Sin embargo, una vez más elijo mantenerme en silencio, refugiado en mis principios y educación. Hablando con mis amigos y familia, sin la necesidad de exponer asuntos privados de forma carroñera. Hoy solo me concentro en mi bienestar y seguir construyendo los proyectos que tanto me emocionan; y aportan felicidad en un camino de largo plazo», agregó según reportó La Cuarta.

Finalmente el ex-esposo de Castell concluyó asegurando: “Estoy contento, sano y sobretodo muy tranquilo, siendo respetuoso conmigo, mi historia y mi entorno, discreto, e inamovible en mis valores que por lejos me mantienen en armonía y paz, sin tener que referirme a alguien de forma insolente e irrespetuosa para sentirme mejor».