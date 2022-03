Lola Melnick: «Si voy a Ucrania y hablo ruso probablemente me agredan»

El ataque militar que Rusia lanzó sobre Ucrania la semana pasada se ha extendido por días, llenando los titulares con avances del conflicto armado. Y es respecto a esto que la modelo y bailarina Lola Melnick (quien proviene de Ucrania) ha entregado sus opiniones en la televisión local.

El más reciente de estos comentarios vino de una entrevista que realizó para el noticiero Meganoticias Alerta. En el espacio, conversó con Rodrigo Sepúlveda sobre el conflicto que ha causado más de 100 bajas civiles.

Melnick aseguró: «yo pertenezco a las dos etnias, tanto rusa como ucraniana. Por eso cuando la gente me empieza a pregunta de qué lado estoy; estoy del lado de la paz. Este caso es una situación muy dramática para todo el mundo».

Por otra parte, señalo: «quiero hacer un pequeño contrapunto ¿a usted no le llama la atención un peoqueño detalle. Esta guerra, estos movimientos militares no iniciaron hace 3 días: llevan 8 años. Ucrania es un país territorialmente menor», agregó la modelo.

Asimismo, se tomó el tiempo para cuestionar: ¿Con qué dinero Ucrania está financiado esta guerra hace ocho años? ¿Quién está inyectado este dinero? ¿Quién es el interesado? ¿Será Zelensky (presidente ucraniano)? ¿Será algún grupo de los empresarios ucranianos? Lo dudo porque ese dinero lo habrían utilizado para comprarse una isla desierta en Maldivas”.

«Hay países que no quieren que pare esta guerra»

Según reportó La Cuarta, Por otra parte Melnick aseguró: «cuando Ucrania quería entrar a la OTAN, se entiende porque Rusia rechazó esa decisión. Es una frontera directa con Rusia, donde los misiles que probablemente montarían podrían llegar a Moscú en cosa de minutos».

«Existe un poco más de nacionalismo en Ucrania que en Rusia. ¿Por qué lo digo? Yo hablo ruso en mi día a día; no hablo ucraniano, aunque lo entiendo perfectamente. Si ahora voy a Ucrania y empiezo a hablar ruso, probablemente sea agredida. Si voy a Rusia y hablo ucraniano, esto no me ocurriría», concluyó Melnick.