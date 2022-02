Javiera Contador y su paso por Pecados Digitales: «Yo remaba para el otro lado»

Javiera Contador fue la estelar invitada de un nuevo capítulo de «Socios de la Parrilla». Junto a Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge hablaron sobre varios temas; una anécdota en Japón, su recordada actuación en Casados con Hijos y su relación con Beto Cuevas.

Aunque hubo un aspecto que más hizo eco: su reciente participación en el programa de Mega, «Pecados Digitales». Allí la comediante se mostró reacia al contenido que estaba realizando, desde esa arista de la pantalla chica.

El miedo con el programa

«Estuviste en la animación de Pecados Digitales», inició Pancho Saavedra inmediatamente interrumpido por Javiera Contador, quien declaró con mucha rapidez «ninguno de ustedes quiso ir, los maric…», dijo la comediante desatando las risas y la sorpresa del trío de Socios y del equipo detrás de pantalla.

Pedro Ruminot apuntó a la productora del programa y aseguró que le prometieron algo que no era, y que tenía mucho «susto» ir de invitado a Pecados Digitales.

«El que más me da susto es Daniel (Alcaíno). Yo soy amigo de él, pero me da susto la verdad», reveló el comediante ante la aprobación de su colega en el Stand Up Comedy, quien confirmó que Daniel Alcaino no es Yerko Puchento y viceversa.

Ruminot continuó tratando de hilar una idea respecto a que «soltar» el teléfono es complicado, apuntando a la dinámica del programa de Mega. Ahí fue interrumpido por Zabaleta quien dijo «yo prefiero soltar lo que sea, cualquier cosa menos el teléfono», generando las risas del estudio.

«El teléfono aquí donde mis ojitos te vean y bien bloqueado. Es que de repente llegan cosas», añadió el actor en tono de humor.

El rechazo a la copucha y a farandulandia

Finalmente Pancho Saavedra le consultó a Javiera Contador sobre su paso por Pecados Digitales, lo que fue respondido de forma de forma relativa.

«Fue una experiencia rara. La verdad es que hace un tiempo que no vivo por suerte de la tele. Mi pega es otra cosa y cuando voy a la tele porque son proyectos que me parecen interesantes», explicó la comediante quien aseguró que le gustó en un comienzo, pero que no le gustó el rumbo que tomó después.

«Una parte del canal quería hacer un programa full farándula y yo soy super poco farandulera. Yo remaba para el otro lado; en un mismo barco unos querían ir hacia un lado y otros para otro lado», añadió.

Javiera Contador aseguró que le gustó salir de su zona de confort respecto a la temática del programa, porque fue un aprendizaje; pero que no le gusta «obligar a la gente hablar de cosas que no quieren hablar», dijo la actriz porque lo suyo no era la copucha y su motivación venía más desde el humor.