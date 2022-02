¡Kiee! Oriana Marzoli fue detenida tras agresiones con su ex pareja

Las polémicas para Oriana Marzoli están lejos de terminar, sobre todo durante este fin de semana, cuando la ex chica reality terminó detenida. Todo debido a un violento altercado con uno de sus ex novios.

Así lo informaron medios españoles, que dieron cuenta de que la exchica reality no lo habría pasado nada de bien durante este domingo.

Esto porque, durante la madrugada, se escucharon gritos, golpes y un escándalo de aquellos en el departamento de Oriana Marzoli en Madrid. Tanto que la fuerza policial arribó hasta el lugar, encontrándose con una discusión más que compleja entre la influencer y quien fuese su pareja.

Totalmente descontrolada

Así, en el programa Viva la Vida uno de sus panelistas dio más detalles del encontró que culminó con Oriana Marzoli detenida. José Luis Galiacho indicó que la rubia fue apresada a eso de las ocho de la mañana junto a Eugenio Gallego, “es un estado de euforia desmesurada y con varios cruces de actitudes violentas”.

Y agregó que ambos tuvieron que se atendidos “por las heridas infligidas durante el enfrentamiento” y una crisis de ansiedad de la joven.

Una relación tóxica que se desarrolló durante el año 2018, pero en la que siguen viéndose constantemente, como contó Luis Mateucci a LUN.

“A Eugenio lo conozco, hemos coincidido en Marbella y es un tipo sacado (enojón). Es tan intenso y de relaciones tóxicas como Oriana, por eso no me extraña lo que está pasando”, señaló el ex de Oriana Marzoli.

Incluso por medio de su cuenta de Instagram, el argentino reveló que vivió la misma situación y que decidió no denunciar a pesar de tener pruebas y testigos.

Cabe destacar que Oriana Marzoli no se había referido al tema hasta el cierre de esta nota como siempre lo hace en sus redes sociales. Y en el mismo programa español, sólo anunciaron que estaría estudiando acciones legales al respecto.