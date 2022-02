Pareja de camionero asesinado reveló detalles previos a su muerte

Duros días han pasado la familia de Bayron Castillo, el joven camionero que fue brutalmente asesinado en la ciudad de Antofagasta. Específicamente en la ruta que une a la ciudad con Mejillones.

Si bien la situación se encuentra aun en investigación, por el momento hay tres extranjeros que fueron detenidos por personal policial. Ya que estarían involucrados en el hecho.

De hecho, el pasado viernes, y tras la petición del Ministerio Público; el tribunal determinó ampliar la detención de los imputados hasta este lunes 14 de febrero.

Desde la fiscalía se argumentó que aún restan por conocerse algunos peritajes que permitirían aclarar las causas de la muerte del transportista.

El testimonio de su pareja

En conversación con T13, la pareja de Bayron, Dafne Cepeda entregó su testimonio y lo difícil que es para la familia la perdida del camionero. «Estoy en un principio de embarazo. Yo recién tengo mi bolsita de cuatro semanas».

“El día en que nos enteramos (del embarazo) fuimos a sacar la ecografía. Eso fue hace cuatro días atrás. Él estaba feliz”, reveló.

Sin embargo, según relató la pareja del joven camionero, conversó con él 20 minutos antes de la tragedia. “Lo voy a recordar como fue él conmigo. Los buenos y malos momentos. Voy a ser una buena madre”, adelantó.

Por su parte, Yaritza, hermana mayor de Bayron, explicó al mismo noticiero que “siempre le decía que lo amaba (…) no era tiempo que él partiera, menos de esa manera. Él iba a ser papá, estaba muy contento. Me llamó por videollamada y me dijo ‘hermana, voy a ser papá’”.

Cabe recordar que producto del asesinato del joven camionero Bayron Castillo, el gremio de los camioneros comenzaron una paralización que ha afectado diversas ciudades del país. Incluso, durante el fin de semana se habló de un desabastecimiento en el norte de Chile.