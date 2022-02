La alerta del Colegio de Profesores: «No están las condiciones para volver a clases presenciales”

“Hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales“, es lo que planteó el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, para El Mercurio. A mes de que inicie oficialmente el año escolar.

La mayoría de los colegios y universidades el año pasado habrían declarado que ya era hora de volver a las clases «cara a cara» y dejar un poco de lado el formato en línea. A pesar de lo que se habría esperado, el panorama pandémico en el país se ve un poco nublado, llegando a casi 30.000 casos diarios en lo que va de febrero.

“No están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos”, aseveró el presidente del Colegio de Profesores quien también agregó que “no se ha generado el diálogo con las familias, y bajo esa lógica, no se ha hecho nada”.

Según Díaz, la preocupación del gremio sería que “los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales pero a las escuelas llega el 10% o 15% de los estudiantes”.

Pese al panorama nacional por el Covid-19 y las opiniones de Díaz, el presidente del Colegio de Profesores destacó que “nada reemplaza a la presencialidad, y que un tercer año sin presencialidad sería catastrófico, pero creemos que es fundamental el escucharnos”.

¿Qué dicen desde el Ministerio de Educación?

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación, Jorge Poblete, indicó al medio impreso que “nuestra recomendación hacia padres y apoderados es que confíen en la escuela como el lugar desde donde se supera la pandemia”.

Además, el ministro recalcó que las clases presenciales serán obligatorias a partir de marzo, según lo que ha indicado el ministerio de Educación.