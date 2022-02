La fortaleza de Dino Gordillo: realizó show luego del fallecimiento de su hijo

Uno de los que la ha pasado mal este año y el anterior es sin duda el comediante Dino Gordillo. Se enfrentó a un complejo estado de salud que lo mantuvo internado y con morfina, pero las complicaciones familiares siguen a la orden del día.

Según contó el humorista luego de su presentación en el festival «La Fiesta de Chile» de TVN, animada por Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla. Estuvo a punto de perder a su esposa Patricia, quién tuvo otra complicación de salud.

“La Patita sufrió un mini infarto cerebral antes de Navidad debido a todo lo que ha pasado, lo que se ha guardado y lo que yo viví en la clínica”, explicó Dino Gordillo.

Sin embargo, las tragedias para el comediante siguen a la orden del día, esto luego de que este domingo, minutos antes de su presentación en el Carnaval Elquino de Vicuña; se enterara del fallecimiento de su hijo mayor, Aldo Guzmán.

El show debe continuar

A pesar de la difícil situación que estaba viviendo, Dino Gordillo decidió seguir con su presentación, ni siquiera le informó a los organizadores del evento lo que ocurrió. Se subió al escenario y le sacó más de una carcajada a los asistentes.

Pero al terminar el show, el comediante decidió sincerarse con su público y contar lo que realmente estaba viviendo. “Este show lo hice dedicado a mi hijo que hoy en la tarde perdió la vida…, mi hijo de 41 años”, soltó el humorista, entre sollozos, mientras recibía una botella de agua.

“Gracias por recibirme, besitos, los amo mucho… buenas noches”, cerró luego Dino Gordillo, entre los tímidos aplausos de la gente.

Posteriormente, el alcalde de Vicuña le dejó unas palabras vía Twitter, incluso recalcó que al enterarse de la situación le pidió a Dino que no actuará, aunque este se negó.

«#CarnavalElquino ayer se tiñó de dolor, Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo», escribió el edil Rafael Vera.