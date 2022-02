Las distintas reacciones por el osado vestuario de Betsy Camino en Aquí se Baila

Betsy Camino dio que hablar en un nuevo capitulo de Aquí se Baila. Y es que en un nuevo duelo entre la cubana y Blanquita Nieves, las redes sociales estallaron y no precisamente por la competencia de baile.

En el último capitulo de Aquí se Baila se dio a conocer un nuevo formato para escoger quienes se enfrentarán en los duelos. Fran García-Huidobro fue la encargada de comunicarle la decisión al animador Sergio Lagos y toda la audiencia televisiva.

«Decidimos que hoy día nosotros queremos decir quién va en duelo contra quién (…) que no sea el azar el que elige esta vez, sino el jurado», dijo la Dama de Hierro.

El transcurso del capítulo un duelo que destacó fue el de Blanquita Nieves y el bailarín David Sáez. Ellos presentaron una versión de «Señor amante» de Valeria Lynch. Por su parte, Betsy Camino junto a Bastián Retamal bailaron «You make me feel (Mighty Real) de Sylvester.

El jurado conformado por Karen Conolly, Neilas Katinas y Fran García-Huidobro aplaudieron la presentación de Blanquita Nieves. Mientras que Betsy Camino perdió el duelo, pasó a la zona de eliminación; pero todo no quedó ahí, ya que su vestuario generó reacciones divididas en redes sociales.

La modelo y bailarina cubana no solamente pasó a la instancia de eliminación, sino que también se comentó bastante sobre su forma de vestir en el duelo de baile. Los usuarios y usuarias de la red social de la pájaro azul apoyaron y también criticaron su decisión.

«El poto de Betsy es problema de Betsy, si usted no ve el baile por mirarle el trasero no es problema de ella. Y por cierto, Dios que lindo ese trasero, ya lo quisiera yo», escribió una internauta a través de Twitter respaldando a la bailarina.

#AquiSeBaila Van a decir, la manía de fijarse en cuerpos ajenos, pero les juro como televidente no me fije en el baile de Betsy Camino, todo el baile me fije en su poto. Y creo que como televidente me tengo que fijar en su baile y no su poto.

