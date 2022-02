Las polémicas indirectas de Eduardo Vargas y Daniela Colett

Al parecer la buena onda entre Eduardo Vargas y Daniela Colett está más desaparecida que el papá de la «polillita». Es que algunos comentarios en redes sociales han demostrado que el amor que existió entre ellos, ya no existe.

Especialmente luego de que el ex matrimonio compartiera algunas indirectas en sus redes sociales que los sapos del ciberespacio comenzaron rápidamente a analizar.

Todo partió cuando Eduardo Vargas compartió una historia de Instagram, que extrañamente a los pocos segundos borró. Sin embargo, Cecilia Gutiérrez alcanzó a sacar el pantallazo y la compartió en su cuenta de Instagram.

«Cómo es lindo gasta el dinero de los demás (emojis de risa). A trabajar nomás, no queda de otra», escribió el seleccionado de fútbol de Chile.

Esta historia fue compartida por Eduardo Vargas, mientras su ex esposa Daniela Colett se encuentra disfrutando de unos días en Estados Unidos junto a su familia.

Sin embargo, posterior a esta imagen, la brasileña no dudó en compartir una reflexión que dejó a sus seguidores pasándose más de algún rollo. «Nunca se olviden que todo en la vida se regresa. Nunca dejen que su felicidad dependa de los demás», indicó Daniela Colett en su cuenta de Instagram.

«Y recuerden que la felicidad ajena molesta, aun así SEAN FELICES», cerró la ex esposa de Eduardo Vargas.

Se aburrió de las clásicas preguntas

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que Eduardo Vargas decidió comenzar a responder preguntas. «¿Ya no estás con Dani?». La consulta fue fue aclarada con un «estás desactualizada». Además, la respuesta fue acompañada con muchos emojis riéndose y un par que mostraban cansancio ante la pregunta.

Después de un par de interrogantes más en la casilla, otra vez se repitió la pregunta sobre su relación con Daniela Colett. «¿Aún vives con la Dani por los niños», fue la consulta de otro seguidor o seguidora; que hizo referencia a la situación comentada a mediados del 2021.

«Gente, no estoy con ella. No vivimos juntos hace mucho tiempo. Les pido una cosa: paren de preguntas cosas incoherentes…», respondió «turboman» cansado por las reiteradas preguntas sobre su ex esposa.