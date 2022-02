María Luisa Godoy y su rabia contra hombre que filtró videos privados: «Hay que ser muy canalla»

María Luisa Godoy junto al panel de Buenos Días a Todos escucharon el testimonio de Jeanette Silva. Ella es victima de un hombre que la extorsiona con videos privados. Los registros serían de ella en el momento que se encontraba en pareja con el sujeto de nombre «Maykel».

La próxima animadora de Talento Rojo, María Luisa Godoy, no se guardó nada contra el hombre que provocó la repugnante situación.

Los culpables

La viralización del video a los amigos de Jeanette, fue realizada por la actual pareja del sujeto, quien aseguró tener problemas con la protagonista de los registros enviados.

Asimismo, Maykel le envió un correo donde escribió «Esas imágenes te perseguirán a ti y a tus hijos hasta el final de tus días. Y esta vez no te defenderé. Ella te lo prometió y no la dejaste en paz, no paraste», expresó el hombre por escrito asegurando que no la defenderá de su actual pareja.

Según pudo rescatar La Cuarta, este registro ha sido enviado a alrededor de 200 personas. Los cercanos a Jeanette Silva funaron a Maykel por redes sociales; pero aquello no bastó. Esto porque el sujeto aseguró que su pareja lo enviará a otras 100 personas más.

La reacción de María Luisa Godoy

«Primero, quiero felicitarte a nombre de las mujeres por tu valentía. Creo que hay que tener mucho coraje, ovarios de acero como decimos ahora las mujeres, para dar la cara, para denunciar a este hombre», expresó la periodista aprobando la acción de Jeanette Silva.

Pero la respuesta de María Luisa Godoy ante la denuncia de la mujer no quedó ahí, ya que la impotencia la superó. En ese momento se dirigió directamente al hombre que está permitiendo la difícil situación.

«Hay que ser muy canalla, muy poco hombre y perdónenme que sean las 10 y media, muy maricón, para hacer lo que él está haciendo», manifestó la conductora del matinal criticando directo a Maykel. Además, la animadora añadió que aquel hecho «no tiene perdón» y que ayudarán a Jeanette Silva.