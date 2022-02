¡Chuta! Ex profesora es investigada por hacer el «delicioso» con un alumno

Hace más de cuatro años se realizó la graduación de la escuela secundaria Glennifer en Paisley, Escocia. Allí Melissa «Miss» Tweedie tenía 23 años y era profesora de educación física.

Ahora, en pleno año 2022, hay una audiencia en curso en contra de la docente por tener una «noche hot» con un alumno cinco años menor que ella. El denominado «Alumno A»; confesó al Consejo General de Enseñanza de Escocia haber hecho el delicioso con Miss Tweedie, pero al mismo tiempo la defendió.

La complicada audiencia actual

«En un comunicado admitió haber besado a Miss Tweedie en una habitación de un hotel, antes de bajar a la habitación de él y tener relaciones sexuales», informó el medio británico Glasgow Live sobre las declaraciones previa del estudiante involucrado.

Ahora, el denominado «Alumno A» declaró que estaba apenado porque ahora, la ex profesora de 27 años, está siendo investigada por aquello. Asimismo, el joven declaró que en la graduación Miss Tweedie se sentó con ellos, pero no estaba bebiendo. Además que ellos no tenían ningún tipo de contacto antes de lo ocurrido.

«Usted besó al Alumno A en el hotel en el que los alumnos se alojaban por la noche, el Premier Inn Hotel y tuvo relaciones sexuales con el Alumno A después del baile de graduación», indicó la acusación oficial de la investigación a Melissa Tweedie.

El joven indicó que no supo como la ex profesora llegó al hotel, ya que fue una reserva solo de los estudiantes. Además agregó que el hecho solamente ocurrió y que nadie lo inició.

«Bajamos y tuvimos sexo en mi habitación. Se quedó a pasar la noche y nos fuimos a las ocho de la mañana (…) A mis ojos no fue un evento estudiantil», declaró el susodicho quien agregó haber estado muy ebrio después de beber cerveza, ron, licores y otros tipos de tragos.

¿Hay consecuencias legales?

El hecho fue informado a la policía de Escocia que desestimó hacer una investigación, ya que no existía ningún delito en el hecho. Esto se puede deber a que el alumno ya cumplía con la mayoría de edad (18 años), establecida en el país del Reino Unido.

Cabe señalar que a pesar de que no fue un delito, la ex profesora puede perder su calidad de docente; porque puede eliminada del registro del Consejo General de Enseñanza de Escocia. Melissa Tweedie actualmente no vive en Escocia, reside en Dubai, es profesora de Yoga y tiene sus redes sociales privadas después de la polémica situación.