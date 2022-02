«Heridas de guerra»: El especial accidente que afectó a Kel Calderón

Kel Calderón recordó a fines del mes pasado un duró accidente que tuvo cuando era niña, con un caballito en el campo de su padre.

Ahora, a través de su redes sociales, comentó un reciente percance que la afectó con múltiples heridas en su cuerpo; pero mucho menos grave que la trágica anécdota que contó en la otra ocasión.

El accidente deportivo

«Hablando de temas más dolorosos… hace como un año y tanto volví a hacer deporte de manera super constante. Ha sido bacán y no solo físicamente, sino que también para calmar la cabeza de innumerables situaciones», comenzó la influencer a través de su Instagram sobre su actividad deportiva. Además, detalló que intentar correr mínimo tres o cuatro veces por semana.

Kel Calderón aseguró que regularmente la actividad física es buena; pero durante esta mañana no opinó lo mismo, ya que informó que no culminó bien su sesión de entrenamiento. «No están cachando la sacada de chucha que me pegué ayer», expresó con una emoji de una carita con una lágrima.

Así es como inició a subir una serie de registros que evidencian lesiones en sus rodillas, abdomen, manos, entre lugares exhibidos por la influencer a través de sus historias de su red social.

«Onda, literal pensé: ‘filo hace tanto calor, voy a correr en peto’… (ojo, que esta forma de herida es nueva, me había caído antes pero nunca con herida en la guata incluida», agregó Kel Calderón asegurando que la caída no es una novedad, pero que los feos rasmillones en su abdomen si lo son.

La influencer además subió a sus historias la foto del tiempo que logró correr, incluso con las consecuencias a la vista de su dolorosa caída; recorrió seis kilómetros en 36 minutos.

«Obviamente seguí corriendo, porque uno siempre digna. ‘no, tranqui estoy bien, no me pasó nada'», dijo con un emoji de payaso e incluso apuntando la caída en el gráfico de su frecuencia cardiaca.

Kel Calderón finalmente dejó una casilla de preguntas para que sus seguidores le entreguen consejos para «cicatrizar sus heridas de guerra».