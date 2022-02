Mariana Marino entregó detalles de romance con Alexis Sánchez

Sin lugar a dudas los romances entre modelos y futbolistas están a la orden del día, desde hace varios años. Fue así como Mariana Marino soltó uno de sus amoríos más secretos, uno que tuvo hace algunos años con nada más que Alexis Sánchez.

La argentina contó de esta relación que tuvo con el «Niño maravilla» en el programa Cóctel de La Red, donde estuvo invitada. Fue en ese espacio donde le consultaron sobre este secreto a voces.

“¿Es verdad que tuviste un touch and go con un jugador de la selección chilena que es apodado el Niño Maravilla?”, le dijeron a Mariana Marino.

Sin embargo, ella no negó nada. De hecho entregó detalles de como se había gestado su vínculo con el crack de «La Roja», hace varios años atrás.

“Lo conocí hace muchos años porque él tenía un representante argentino y teníamos un grupo de amigos, y entre ellos estaba el representante de él, nos juntábamos mucho y ahí lo fui conociendo”, fue lo primero que contó Mariana Marino.

¿Qué hubo entre ellos?

Posteriormente, Mariana Marino fue consultada directamente si hubo algo entre ellos, situación que la trasandina confirmó sin pelos en la lengua. “Sí, pero muy piola, era muy chiquitito. Era un niño, tenía 20 años”, comentó.

Aunque la argentina no dejó muy bien parado al futbolista, ya que cuando le preguntaron por los besos manifestó que “han habido mejores en mi vida”.

La afirmación dejó callados a los miembros del programa, que no supieron qué más decirle a la modelo, que años antes, en Podemos Hablar, había contado que “a mí me gustaba, pero yo estaba consciente en que no quería pololear con él. Y salí un rato con él… Un par de años”.

Es así como Mariana Marino se transformó en una de las mujeres que forma parte de la selecta lista de conquistas de Alexis Sánchez.