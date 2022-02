«Me debería haber ido»: Pedro Ruminot habló de sus últimos años en El Club de la Comedia

Pedro Ruminot junto a su partners, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, realizó el penúltimo capítulo de «Socios de la Parrilla» donde la gran invitada fue la animadora, María Luisa Godoy.

Los tres socios junto a la próxima animadora de Talento Rojo se embarcaron en el clásico juego del programa; el «beer pong». Allí el comediante contó una infidencia respecto a su pasado en El Club de la Comedia.

Debió aceptar la oferta laboral

«Los últimos dos años de El Club de la Comedia debí haberme dio. Debí haber aceptado la oferta que tenía», señaló Ruminot ante la consulta de la dinámica «si pudieras retroceder el tiempo, ¿Qué decisión cambiarías?».

«¿Por qué? ¿Qué oferta tenías?», acotó María Luisa Godoy ante la revelación del comediante. «Me habrían ofrecido irme a ‘Más Vale Tarde’; conducía los viernes», respondió acerca del programa de entrevistas conducido por Álvaro Escobar y después por Soledad Onetto entre 2013 y 2018.

«Que mala decisión», «¡Si! ¿Por qué te quedaste en ese Club de la Comedia tan fome?», fueron las reacciones de sus socios.

Ruminot dijo que en Mega le iban a pagar la mitad de lo que le estaban pagando en Chilevisión. «Patricio Hernández se cagó con la plata, no quiso pagarme más», añadió sobre el ex director ejecutivo de su posible casa televisiva en el pasado.

La nueva temporada que nunca vio la luz

Pancho Saavedra siguió echando leña al fuego sobre lo fome de las últimas temporadas del espacio televisivo de humor de Chilevisión. «Yo igual me reía Pedro», agregó Zabaleta en tono de broma aunque Ruminot acepta abiertamente el mal producto del programa.

«Yo no los vi. Y gracias a Dios nunca salió al aire la temporada extra, por suerte», expresó el comediante y explicó las razones de aquello ante la consulta de Pancho Saavedra.

«Porque era horrible. Yo rezaba para que nunca saliera. Yo me subía (al escenario), tenía que hacer un monólogo y decía ‘hoy voy a hablar de las hojas. Hay hojas verdes, cafés’ e inventaba cosas, no escribía nada, grababa tres minutos y me iba; porque era horrible, lo pasaba mal», concluyó acerca de su mayor arrepentimiento.