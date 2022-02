Obi Wan-Kenobi: ¿Cuándo se estrena la nueva serie de Disney Plus?

Obi Wan-Kenobi se posiciona como una de las series más esperadas de este 2022 en Disney Plus. Y es que el regreso de los Ewan McGregor y Hayden Christensen, ha hecho crecer las expectativas de los fanáticos.

Ahora, poco después de haber estrenado el octavo y último capítulo de El Libro de Boba Fett, se confirmó la fecha de estreno de la serie del maestro jedi.

«La fuerza está con nosotros», fue el mensaje de la publicación acompañado de la tan esperada fecha de estreno de la serie del universo Star Wars. El 25 de mayo es la fecha escogida, para que desde ahora la anotes en tu calendario.

La serie contará con seis episodios, lo que ya fueron terminados de grabar en septiembre del año pasado. Además, la historia se ambientará diez años después de la trama del episodio III de la saga de Star Wars; La Venganza de los Sith.

Mucha nostalgia se generó en los fanáticos, al ver como a mediados de 2021 se confirmó el regreso del reconocido actor Ewan McGregor a su personaje icónico en Star Wars.

McGregor habló sobre la serie en la gala de los Emmy en septiembre pasado, donde fue premiado por su rol en la miniserie de Netflix, Halston.

«Hemos terminado de rodar nuestra serie y ha sido muy, muy divertido. He disfrutado realmente trabajando con Deborah Chow (directora y productora ejecutiva), creo que no decepcionará», declaró el actor según lo indicado por ADN Radio.

