Ricardo Vega rompió el silencio: «Es un tema hablado y superado»

Fue en medio de la celebración de San Valentín que Ricardo Vega, integrante del dúo de danza «Karen y Ricardo», se refirió públicamente a su nueva relación. Publicando una fotografía junto al ex chico Rojo, Julio Allendes.

Tal como era de esperar la noticia generó impacto entre los seguidores de la pareja de danza, quiénes dieron a conocer públicamente su historia. Incluso llegaron al altar, pero en 2020 anunciaron públicamente su separación, aunque en buenos términos, ya que siguieron trabajando juntos.

“Hace un tiempo nuestros caminos se separaron, y sentimos que es necesario compartir esto con ustedes, al igual que todos nuestros logros y triunfos. Decirles que estamos bien y sobre todo pedirles su amor y respeto hacia nosotros y nuestra decisión”, escribieron entonces los bailarines que no cesaron su relación profesional.

Se defendió de la mala onda

Ante el revuelo que causó la noticia fue el propio Ricardo Vega quién decidió responder a los comentarios mala onda que estaba recibiendo por redes sociales.

«Estoy leyendo millones de comentarios y la verdad es que me lo voy a tomar super natural, porque para mí es super normal. Ustedes quizás se están dando cuenta que para mí es un tema súper normal, hablado, superado, ya está», inició el bailarín del dúo «Karen y Ricardo».

«A los que no les guste, a los que me están tirando mala onda, a los que piensan y están hablando miles de webadas. Aunque no son tanto, uno que otro amargado que está tirando cosas», agregó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que defendió su relación con el bailarín Julio Allendes asegurando que ama y respeta de la misma forma, sin importar su género.

«Yo le digo, fui capaz de amar una mujer y respetarle durante mucho tiempo y siempre respetando, siempre respetando a todas las personas, da igual si son hombres o mujeres», expresó Ricardo Vega.

«Y ahora estoy amando a un hombre, amando y respetando de la misma manera. Y eso no me hace ni mejor, ni peor que nadie. Punto ya está», sentenció el bailarín.