Animadora de TV repelió encerrona en Vespucio Norte

Un crudo relato fue el que entregó la conductora de televisión, Constanza Roberts, quién decidió revelar el infierno que vivió al ser víctima de una encerrona en la autopista Vespucio Norte.

Según relató por medio de sus redes sociales, la periodista se encontraba camino saliendo de su casa en Colina. “Yo venía por Vespucio llegando a Santiago y me hicieron un portonazo», inició Coni Roberts.

«Yo venía con la Sandra, que vive con nosotros y en el asiento de atrás, la Estela, mi hija más chica”, explicó.

“Justo en la salida para tomar la San Martín y el auto de adelante justo en la curva se bajan cuatro niños, entre 14 y 16 años, con pistola”, continuó relatando la animadora en Instagram.

Por otra parte, Coni Roberts relató que en medio de la encerrona, cuando le estaban pegando con un arma al vidrio del auto diciéndolo que se bajara. Su reacción fue clara y retrocedió el auto.

“Reaccioné no sé cómo, pésimo, porque yo siempre digo que voy a ser la primera en entregar el auto… puse marcha atrás y salí en reversa por la curva y ahí ellos cuatro se subieron al auto y salieron y justo la persona que estaba atrás mío paró y yo no sabía si estaba coludidos, si era parte de la banda”, concluyó Coni respecto a la encerrona.

Revisa aquí su testimonio:

Compartió imágenes del hecho

Posteriormente, Coni Roberts decidió compartir imágenes del registro exacto del momento de la encerrona. «A todos mis ángeles guardianes que no nos pasó nada. Y ni idea cómo reaccioné así porque solo fue instinto, (irresponsabilidad, supervivencia, no sé…) De verdad que nunca se me pasó por la cabeza que me podían disparar, gracias a dios que no lo hicieron”.

“Si alguno de los 6 que iba en ese auto lee esto, no les tengo miedo ni rabia, simplemente lástima. Abrazos a todos los que han pasado por algo similar, sobre todo los que han ido acompañados de sus hijos (mi caso) y por culpa de estos delincuentes hacerlos pasar por algo tan traumático”, complementó la animadora.