Vanesa Borghi aclaró su postura ante la maternidad: «Cuando se dé, tiempo al tiempo»

Bastó que Vanesa Borghi compartiera algunas fotos con su sobrina, para que rápidamente los copuchentos le consultaran cuando se convertiría en madre ¡Así de mala onda!

Ante las constantes preguntas que le comenzaron hacer sus seguidores vía Instagram, la ex animadora de Morandé con Compañía decidió dejar clara su postura respecto a la maternidad.

“Para todos los que me preguntan cuándo seré mamá… cuando se dé, tiempo al tiempo. Mientras tanto, practico y aprendo con mis ahijadas”, señaló Vanesa Borghi.

Posteriormente, la participante de El Discípulo del Chef, conversó con LUN y aseguró que para ella no es tema. Sin embargo, para algunos familiares es bastante molesto la continua pregunta.

“Muchas veces no es que una no quiera, sino que no llega no más, no se ha dado la oportunidad. Algunos piensan que es por egoísmo, todo lo contrario. A mí no me afecta, pero a otros sí”, dijo.

Y agregó: “Tampoco creo que esta pregunta venga desde la maldad. Todos los bebés vienen a dar alegría y creo que la gente lo comenta porque me ven tan feliz (con una guagua en brazos) y quieren saber cuándo voy a tener los míos”.

La misma consulta

Por otra parte, Vanesa Borghi aseguró que, “no tengo ningún problema físico ni de salud (para tener hijos). Pero no sé cómo me tomará esa pregunta si en un tiempo yo no puedo tener guagua fácilmente. Y para otras personas que pueden haber tenido problemas de gestación, es algo muy duro de escuchar”.

“Hay muchas preguntas que no se deberían hacer. Hace unos días hice una transmisión en vivo por Instagram y me llegaron muchos comentarios sobre lo flaca que estaba. Bajé siete kilos, pero no hice nada en particular para perder peso. ¿Pero qué pasaría si yo estuviera pasando por un proceso doloroso y por eso adelgacé? Ahí me dolería”, remarcó.

De todas formas, para Vanesa “hay cosas que uno pregunta desde el amor, sin maldad, e igualmente pueden lastimar al resto. Por eso hay que ser más cuidadoso con lo que se pregunta”.

“Los bebés llegan cuando tienen que llegar y una tiene que estar esperanzada, feliz. Y si no se pudiera, yo soy súper abierta a adoptar y me encantaría. Hay muchos niños que están solos. Por ahora disfruto con mis ahijadas. Imagínate lo feliz que soy”, cerró Borghi.