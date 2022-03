Adriana Barrientos barrió con las criticas: «Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años»

Adriana Barrientos recibió un montón de piropos y también criticas por su vestimenta en el pasado Lollapalooza Chile 2022.

Los comentarios que más se repitieron hicieron alusión a que ya «no tenía la edad» para lucir esa ropa y también a su enterito de la marca Gucci.

«Tanto calor hace que fuiste en traje de baño», «¿Había piscina?», «Se te perdió la playa», «Una lolasauria», «Amiga mira el carnet, tu adolescencia pasó hace rato», fueron algunos de las reacciones en mala onda a través de la red social de la modelo.

Aunque el tema no quedó ahí, ya que Adriana Barrientos no se guardó nada. La leona respondió con clase a todas las criticas y burlas que recibió en su Instagram.

La leona demoledora

«Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora», inició Adriana Barrientos según pudo rescatar ADN Radio.

Además, la modelo de 41 años aseguró que no es el momento de limitarse y que recién cuando llegue a la tercera edad pensará en vestirse de otra manera.

«Tengo unas pechugas explosivas, abdomen full marcado. Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido», continuó.

Asimismo, a la leona no le importaron los comentarios que vinieron tanto de hombres y mujeres, aunque en su mayoría del genero femenino. Es por eso que apuntó a ellas y les entregó consejos.

«Yo creo q todas se ven bonitas y deben destacar lo mejor que tienen. Pero hay chicas que tienen 30 y no se ven como yo», aseguró la modelo.

Además, en esa misma linea Barrientos agregó «les recomiendo hacer ejercicios, ir al gimnasio, hacer yoga. Ellas critican, pero hay mujeres que no se cuidan y no tienen hábitos deportivos», remató.