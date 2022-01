Adriana Barrientos funó a reconocida clínica: «Lo voy a hacer público, porque me parece insólito»

Un incómodo momento vivió Adriana Barrientos cuando se sometía a un procedimiento médico en la Clínica Las Condes. Así lo evidenció por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La modelo se encontraba en la reconocida clínica, ya que se iba a realizar una endoscopía, para realizarse chequeos médicos. “Aquí estoy, qué nervios hacerse exámenes y cosas. No quiero pasar nunca más por esto. Gracias a todos por sus mensajes de cariño”, señaló la «Leona», antes de vivir un confuso momento con un médico de la clínica.

Fue en ese momento cuando se ve como un enfermero entra a la habitación donde estaba Adriana Barrientos, con el fin de cobrarle algunos dineros pendientes. “Pésima atención en @clinicalascondes! Mi isapre cubre todo los gastos por suerte. Insólito la aparición de este sujeto en mi habitación!!”, comentó.

“El proceso estaba ok hasta antes de que usted entrara, porque yo pagué, aquí tengo las boletas, que le voy a mostrar”, se escucha en el video. “No se preocupe, no hay que hacer algo mediático de esto”, fue parte de la respuesta del enfermero.

Tal como era de esperar, Adriana Barrientos no dejó la pasar la situación y se mostró muy molesta ante la actitud del profesional. “Por supuesto que lo voy a hacer público, porque me parece insólito que usted venga a interrumpir en donde a mí me están colocando la endovenosa”, comentó la modelo, mientras le mostraba los papeles.

La modelo cuestionó al enfermero por entrar a la sala: “Nunca me dijeron que usted iba a venir a hablarme un tema administrativo y de dinero aquí. Lo encuentro salvaje”.

“Pd: Mi acompañante me dijo que relaciones públicas se fue a meter a mi box, estando con anestesia, a amenazarme que no podía subir este video a mis redes sociales! ¡Yo estaba en sala de recuperación! Qué mal y qué asco”, sentenció Adriana Barrientos en la publicación de su red social.

