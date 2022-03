Antonella Ríos dejó la escoba con destapada foto en lencería

Antonella Ríos como es de costumbre, sorprendió en sus redes sociales con su trabajada figura. En todas sus publicaciones se llena de comentarios y piropos en su Instagram, donde posee más de 1.2 millones de seguidores.

Y ahora no fue la excepción, ya que la actriz subió una captura en ropa interior que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores y seguidoras.

Sigue dejando la patá

«Miau», fue lo único que dijo Antonella Ríos y bastó en el pie de foto del post en la red social, para que hiciera estallar los likes en la fotito. Más de 18 mil corazones consiguió y un centenar de buenos comentarios, donde halagan su escultural figura.

«Diosa de mis sueños», «Tan re mina», «Sensualidad», «Te ves bonita, hermosa y sexy», «Estupenda mujer, que agrado mirarte», «Veo una y otra vez Los Debutantes», «Que mujer más hermosa», fueron algunos de los más de 200 comentarios que alabaron el más reciente registro de la actriz.

El nefasto recuerdo de su candidatura a Viña

Antonella Ríos se postuló como reina del Festival de la Canción de Viña del Mar en la edición 2013, donde representó en ese momento a La Red. Aunque uno de los episodios de Me Late Prime, la protagonista de Los Debutantes recordó aquella ocasión, pero no de la mejor manera.

«Lo pasé mal. Yo estaba con mucha pega y yo iba a participar como reina, cosa que no quería, no es que yo dijera ‘¡sí, yo quiero participar!’. Yo no quería. ‘Anda, anda’ (le dijeron). ‘Ya. Lo voy a hacer como una jugada para que La Red esté presente'», relató en el mal recordado de su postulación como la musa de la ciudad jardín.

La actriz perdió con Dominique Gallego, quien representaba a Canal 13 y obtuvo 131 votos. Mientras que Antonella Ríos se quedó a 20 sufragios de la ex panelista de Farándula. Después de eso, la dejaron solo. Y más encima, su generalísimo Michael «guaguito» Roldán era el pesimista de turno; pero de todas forma la ex conductora de La Red contó que no guarda rencor.