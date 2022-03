Audio: Un joven auditor llamó a la Tenchita para pedirle un consejo familiar

Un joven auditor llamado nuestra querida Tencha Salvaje para pedirle un consejo importante, durante su programa «El Show de la Tencha». Uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas.

Revisa el audio completo:

«Hola Tenchita, tengo 16 años y quería contar mi historia, necesito una orientación de tu parte. Tengo problemas con mi familia materna», expresó este joven auditor a través de la 92.5 para ser llamado de vuelta por nuestra querida abuelita Hortensia.

Tomás es el nombre del joven, quien aseguró que su familia materna «desapareció» hace cinco o seis años; incluida su madre Denise.

«No tengo muy claro porque se fue», aseguró Tomás quien dijo que durante toda su vida su madre ha estado ausente, la vio una vez hace cinco o seis años. Toda su vida ha sido cuidado por su padre y por su segunda familia, sus vecinos.

Las dudas del joven

Pero la real razón por la que llamó a nuestro querida Tencha, es que el joven contó que su tío se contactó con él. Y al día siguiente se juntaría con él con su hermano (solo por parte de mamá).

«La verdad tengo muchas dudas si ir o no porque voy a llegar al terminal y me van a recibir unas personas que no conozco. Me van a llevar en un auto hasta Viña y yo no conozco a nadie de allá», complementó el joven.

Él no quiere ver a su madre, pero si a su hermano de 13 años. Y que además su padre no está de acuerdo; pero él quiere que se ponga en su lugar.

Nuestra abuelita Hortensia se preocupó por la situación y le pidió al joven que lo acompañara su padre por si las cosas no salían bien y «alguien lo tenía que apañar».

El llamado al papá

«Yo creo que deberían llamar al papá para dejar constancia de lo que está pasando», comentó un auditor quien reiteró la idea que tenía la Tenchita desde un principio.

El padre contestó, su hijo le planteó sus dudas de ir al encuentro con su tío y aprovechó de conversar con nuestra abuelita Hortensia.

«En el año 2008 yo me hice cargo de Fernando y Tomás después de que su mamá se fue (…) Yo le dije en un comienzo, no tiene ningún problema si quiere conocer a su familia, si quiere ver a sus hermanos, yo sé que él extraña mucho a su hermano, el problema mío es que yo tengo serias diferencias con su abuela», contó el padre y agregó detalles de la despreocupación de la familia materna.

El padre se comprometió con hablarlo con Tomás y «dejar su rabia de lado» con la familia materna de su hijo.