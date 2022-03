En RadioActiva «Nada Nos Detiene»: la historia de Laura Chicurel

Como ya sabes, en la RadioActiva siempre estamos invitando a miembros del G100. Todo en nuestra sección «Nada Nos Detiene». Y recientemente, Pape Salazar conversó con Laura Chicurel, fundadora de Innova 360.

Chicurel es una emprendedora internacional que ha creado diferentes start-ups en numerosas ciudades del mundo. Su experiencia se centra en desarrollo de negocios, nuevos canales de ventas e innovación corporativa. El objetivo de Innova 360, es llevar a las empresas a actualizarse.

Con respecto a su experiencia como emprendedora, Chicurel aseguró que «comencé mi experiencia en el extranjero muy chica a los 21 años. Comencé mis emprendimientos en Europa en ese entonces, más específico en Inglaterra. Ahí rompí todas las barreras y aplique mis redes de contactos para hacer crecer mi proyecto».

«Fue un proceso muy enriquecedor. En todas las ciudades en donde he emprendido, siempre he tenido que partir de cero. Esto porque hay que conocer las nuevas industrias, y así reinventarme«, agregó.

Con respecto a su experiencia en Inglaterra, Chicurel le confesó a Pape que: «cuando me fui para Inglaterra me di cuenta que realmente no sabía Inglés y para comenzar mi empresa tuve que estudiar, mientras aprendía cómo importar y crear empresas».

¿Qué es Chicurela?

Cuando el Pape le preguntó qué es su empresa, Chicurela; la empresaria respondió: «es una empresa que buscaba competir contra las industrias de lujo, pero con materiales reciclables. Algo así como carteras y esas cosas pero con materiales sustentables».

