«Dios de la cumbia»: Leo Rey se hizo viral por divertido dibujo compartido en TikTok

Leo Rey es conocido por su exitosa carrera en el mundo de la cumbia tropical. Además, por su faceta gamer que lo ha llevado a ser campeón de distintos torneos del videojuego Mortal Kombat, donde se ha ganado el apodo de «Kung Leo».

Ahora, en los últimos días se ha hecho viral por un divertido registro a través de las redes sociales; un gracioso dibujo pegado en el diario mural de un colegio de Chile.

Los dibujos ¡brigidos!

«¡Leo Rey vio mi dibujo!», dice el video viralizado a través de TikTok y que ya cuenta con más de 114 mil reproducciones. En el video se puede ver como el cantante de 42 años respondió la historia del registro subido a Instagram y expresó su clásico ¡Brigidooo!

Lo curioso es que ese registro no fue el único, ya que las muestras de cariño y los retratos no han parado. El ex vocalista de La Noche ha subido una serie de historias a través de su Instagram, donde lo etiquetan de varios colegios del pais con divertidos dibujos.

«La mayoría de mis seguidores son niños, estudiantes, jóvenes desde 10 años hasta 20 o 30 años. Yo tengo super buena interacción con ellos y me va muy bien con el publico joven; por lo de los videojuegos, Mortal Kombat y porque siempre respondo sus mensajes», inició el cantante en conversación con Radio Activa.

Asimismo, Leo Rey procedió a explicar el furor que ha causado el video de su retrato. «Un chico empezó a dibujarme en clases y finalmente se volvió viral. Todos están haciendo sus dibujos, insignias, se dibujan en la mano. Unos pegaron un dibujo mío en el techo y pusieron Dios de la cumbia», continuó el artista de música tropical.

«Kung Leo» se ha tomado muy bien estos retratos, lo ha pasado bien con ellos e incluso lo ve desde una forma de actualizarse en la música con las nuevas generaciones.

«Me siento increíble porque finalmente el videojuego y el arcade me ha abierto las puertas a eso; ser un tipo más transversal en el sentido del personaje. Aparte de la cumbia y cantar, también como personaje llamo la atención, con la frase «Brígido» y todo eso», cerró Leo Rey asegurando que le responderá a todos los fans que le permitirán por mucho tiempo más estar vigente.