«Fue un desastre»: Claudia Conserva revela traumática experiencia que vivió en España

Claudia Conserva, conductora de TV+, habló en su programa Milf sobre una particular experiencia que la marcó para siempre mientras se encontraba visitando España.

Y eso no es todo, porque en el canal de YouTube del programa, compartieron el momento traumático que vivió la esposa de Pollo Valdivia; específicamente en Ibiza.

“Me acordé de un episodio que viví hace mil años donde me confié demasiado, porque todo fluía y me resultaba”, comenzó relatando la conductora.

Asimismo, Conserva agregó: “llego allá y arriendo un auto, manejo en un país que no conozco y con mapa porque en esa época no había GPS. Confié y pensé que la vida me está diciendo ‘juegue’.

«Tenía que llegar a un pueblo llamado San Juan. Empiezo a buscarlo y lo encuentro. Dije ‘me pasé, soy la mujer más independiente del mundo’”, agregó la conductora de Milf.

El momento en que todo cambió

Sin embargo, todo cambió de un momento para otro luego de que Claudia Conserva se comunicara con la persona de la residencia donde debía llegar.

“Me explica que tenía que seguir adelante, encontrar un camino de tierra a la izquierda y subir un cerro. Me creía de verdad plena, afortunada, que todo fluía y que la suerte estaba conmigo, pero me pasé el camino y seguí de largo», apuntó la conductora

En esa línea, Conserva agregó. “Empiezo a subir la montaña y llegó un momento en que ya no había huellas, y decía ‘esto no está bien’.

«A lo lejos veo una casa, me estaciono, dejo el auto atrapado porque no era la casa y tenía que darme la vuelta para bajar el cerro, y no pude porque quedó entre dos paredes”, añadió la animadora de Milf en TV+.

Míralo acá:

La esposa del Pollo Valdivia señaló que: «Dejé el auto botado en un cerro (…) Cáchate que terminé donde la policía. Me senté en la cuneta a llorar, mi suerte cambió en dos segundos. Después me subí a la camioneta policial, yo iba detrás de los barrotes dándoles coordenadas”.

Finalmente, según reportó Radio Pudahuel, Claudia Conserva cerró afirmando: “Cuando llegamos, estaba la gente agarrándose de la cabeza porque se preguntaban cómo alguien pudo colocar el auto ahí. Ahí se desencadenó toda la mala suerte. Tuvieron que levantar el auto, no había posibilidad de maniobrar, fue un desastre”.