Leo Rey sorprende con radical cambio de look: ¿Quiere ser J Balvin?

El popular cantante Leo Rey se ha mantenido bastante activo en redes sociales en los últimos meses. Y si bien el ex-vocalista de La Noche ha actualizado constantemente con nuevos lanzamientos musicales su Instagram, nunca sorprendió tanto a sus fans como hoy.

Y es que hoy lunes 7 de marzo, «Kung-Leo» compartió una postal que dejó en shock a los aburridos del internet. Esto porque finalmente el cantante decidió cambiar su clásico look de cabello largo negro y rizado; además de camisas negras y lentes de Sol.

El campeón mundial invicto de Mortal Kombat II ahora luce un colorido mohicano; que combina colores naranjo, verde, rojo y amarillo. «A luca los Kungpletos», comentó en la foto que shockeo a sus seguidores.

Mira la foto aquí:

De «Kung Leo» a «Leo Balvin»

Por otra parte, los cibernautas no tardaron nada en inundar la caja de comentarios de la foto; comparando su estilo con el del popular cantante de música urbana J-Balvin.

Algunos de las palabras que recibió fueron: “Brígido quedó Balvin”, “¿Qué se hizo en la cabeza, señor?, “Kung Balvin”, “El nuevo J Balvin, más mortal y cumbiero”, “Cuidado, que te viene a enterrar Residente”, según reportó La Cuarta.

Defendiendo el título de campeón de MKII contra Spider G

Una visita ilustre tuvo este martes Spider G en Hiperactiva, programa maquinón que va de lunes a viernes desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, por Radio Activa.

Los estudios de la 92.5 tuvieron la dicha de tener a Leo Rey, el reconocido cantante de música tropical que volvió con todo a las pistas. «Vengo brigidoooooo. Estoy contento porque tengo nuevo material discográfico», soltó de inició.

Aunque su visita en la Activa no fue solo para hablar de música, ya que también tuvo un desafió brigidoooooo con Spider G. Ya que por si no lo sabía, Leo Rey es el campeón nacional de Mortal Kombat.

«Sabí que a mi nadie me creía que era brígidooo pal Mortal Kombat, así que dije ‘esta hueá hay que demostrarla de una sola manera, jugando’. Así que me empecé a meter a participar en torneos, gané 6 torneos. Cinco nacionales y uno latinoamericano, y con eso me gané el respeto y me salió mucho trabajito. Eso me ha servido conquistar a las nuevas generaciones que le gustan los videojuegos», contó el cantante.

Mira el momento completo aquí.