Christell Rodríguez se luce con fotitos junto a su bailarín de Aquí se Baila

Tal como te contamos recientemente, este martes fue el debut de Christell Rodríguez en ‘Aquí se Baila’. La chiquilla se unió en mitad de la competencia, para demostrar su talento en la pista tanto al público como al jurado.

Por lo mismo que previo al inicio del programa, la ex chica Rojo compartió unas fotitos junto a su bailarín, las que acompañó con un mensaje dándose todo el ánimo para lucirse con su primera presentación.

«Hoy comienza esta aventura de @aquisebaila13 🔥🔥 bien acompañada de mi @luciano_coppelli 🔥💪🏻💖 Además de la guía de mi @rosita.piulats» escribió Christell Rodríguez, recibiendo más de 23 mil me gusta y decenas de mensajes deseándole lo mejor.

«¡Todo el éxito Bella! Tú eres POWER»; «serás la mejor!!!!!»; «No me cabe duda q eres la niña más talentosa y la más seca»; «Que guapo tu bailarín… que envidia»; «A mover el ombligo con todo hoy!!!»; «Suerte con todo hermosa»; «Todo el éxito» y «Me encanta como bailas, dale con todooooo!!!» le escribieron.

A pesar de todo el ánimo que recibió, su primer día de la cantante no fue el mejor, ya que el jurado la dejó en el último lugar con 14 puntos; por lo que en su próxima presentación deberá jugársela con todo para seguir en competencia.

Christell Rodríguez y su llegada

La tarde antes de presentarse en Aquí se Baila, la chiquilla se refirió a su llegada, afirmando que «Me hubiera encantado entrar al inicio porque tendría un training más parecido al del resto. Siempre quise participar de algo así, no me costó mucho decidirme a aceptar».

«Muchos van a pensar que no debería haber entrado en esta etapa, pero quiero que vean que me atrevo, que me gusta hacer estar cosas. Soy aperrada y versátil y me interesa aprender otras cosas. Mantengo mi esencia, esa buena onda de disfrutar las cosas, pero también soy de ir con todo, sin miedo. Quiero que me vean que he crecido, que he hecho distintas cosas que me gustan» señaló.