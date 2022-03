Christell Rodríguez tiene lista su llegada a Aquí se Baila: «Quiero que vean que me atrevo»

A pesar de que ha estado alejada de la televisión por un buen tiempo y solo haciendo apariciones esporádicas; Christell Rodríguez la rompe entre sus seguidores en redes sociales, a los que encanta con sus distintos tipo de publicaciones.

Es en este contexto que sorprendió el anuncio de que la ex chica ‘Rojo’ se sumará a ‘Aquí se Baila’, el estelar de Canal 13. Pero esto no es todo, ya que este martes hará su gran debut tras un tiempo de ensayo para quedar a la altura de sus compañeros.

Christell Rodríguez y su rol en ‘Aquí se Baila’

Según lo consignado por los amigos de FMDOS, Christell Rodríguez ya está más que ready para unirse a la competencia y ser evaluada por los duros jueces de espacio.

«Cuando me invitaron estaba muy sorprendida, por la consideración y porque se dieron cuenta que me gusta bailar. Me hubiera encantado entrar al inicio porque tendría un training más parecido al del resto. Siempre quise participar de algo así, no me costó mucho decidirme a aceptar» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Christell Rodríguez agregó: «Muchos van a pensar que no debería haber entrado en esta etapa, pero quiero que vean que me atrevo, que me gusta hacer estar cosas. Soy aperrada y versátil y me interesa aprender otras cosas. Mantengo mi esencia, esa buena onda de disfrutar las cosas, pero también soy de ir con todo, sin miedo. Quiero que me vean que he crecido, que he hecho distintas cosas que me gustan».

Por otro lado, la chiquilla reveló que a pesar de que su carrera artística no ha estado enfocada en el baile, de todas formas siempre le ha gustado dedicarse a esta área en su vida diaria.

«Cuando chica hice gimnasia rítmica y ballet. Siempre me ha gustado bailar y cantar al mismo tiempo, por eso me encantaba ‘Rojo’, todos estos mix musicales que hacían me los sabía todos, los miraba hasta que me los aprendía y después llegaba y los bailaba. Además, de grande he tomado clases en la academia de los Power Peralta y cuando tengo la oportunidad de tomar cursos lo he hecho» cerró la cantante.