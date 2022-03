«Contesta, CTM»: El furioso mensaje de Iván Zamorano a Vasco Moulian

Iván Zamorano fue indicado el pasado martes, durante una nueva edición del programa de espectáculos, Zona de Estrellas.

En el programa se reveló que supuestamente el ex futbolista estaría distanciado de su ex esposa, María Alberó. El cahuin lo comenzó Vasco Moulian, que le echó leña al fuego consultando a Kenita Larraín (invitada) si se iría a Miami.

Ella respondió que no, porque no sería bien recibida por los «chilenos que están allá». Ahí se confirmó, por Mario Velasco y Manu Gonzalez, que el matrimonio Zamorano-Alberó tendría un quiebre.

Pero Vasco Moulian fue quien le echó más carbón a la parrilla, por que él fue quien señaló al cantante Douglas de forma indirecta, como el responsable de filtrar la información.

Contesta «estimado»

En otra edición más de Zona de Estrellas, Vasco Moulian continuó con el polémico tema y con nueva información.

«Contesta, CTM», escribió «bam bam» según lo señalado por el panelista del programa, responsable de la furia del ex futbolista.

«No cachaba que eras tú, apenas salga te llamo», respondió Moulian ante el inesperado mensaje del goleador histórico de la selección chilena. «¿En serio CTM?, no te hagas el choro conmigo. Avísame para llamarte, nos conocemos hace mucho tiempo para que me vengas a romper las bolas», insistió el ex jugador de fútbol.

Vasco Moulian aseguró que contaría y además añadió que «bam bam» siguió con un «dale, contesta», según pudo rescatar La Cuarta.

Cabe señalar que el ex pichichi de La Liga española de fútbol le dedicó un tierno mensaje a su esposa en su cumpleaños. Esto habría sido previo a los mensajes denunciados por el programa de espectáculos, quienes le prestaron ropa a Vasco Moulian.

«Tal vez hoy ellos ya se habrían reconciliado, pero efectivamente, la información que nosotros manejamos es que como toda pareja habrían tenido un bajón, un distanciamiento, un quiebre y, al parecer, ya estaría todo arreglado y estarían felices nuevamente juntos», aseguró Mario Velasco en Zona de Estrellas.