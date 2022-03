Induce: Joe Vasconcellos lanzó nueva versión del single junto a Mercedes Sosa

Joe Vasconcellos lanzó «Induce» en 1997, en el marco del álbum transformación. Aquella canción superó las 230 mil reproducciones en Spotify. Aunque el mayor impacto es en el álbum en vivo denominado con el mismo nombre (Vivo), lanzado en 1999. Aquella versión superó el millón de reproducciones y también fue parte de las siguiente presentaciones en el mismo formato en 2009 (Mágico) y 2020 (Huellas de una vida).

En octubre de 2002 se produjo el encuentro de esta versión en vivo. Fue gracias a una presentación de la fallecida Mercedes Sosa. La recordada artista folclórica argentina, invitó a Joe Vasconcellos a su presentación en el Estadio Víctor Jara cuando él tenía 42 años. Ahora, a meses de cumplir veinte años del recordado encuentro, el cantante nacional lanzó un single renovado de este registro antiguo.

Vasconcellos y el recuerdo de Induce

«Fue una sorpresa increíble. Cuando recibí la invitación no lo podía creer, porque su música tiene un valor inconmensurable. Recuerdo que cuando nos juntamos a ensayar, me dio un abrazo gigantesco y me dijo: ‘gracias por devolverme la esperanza pibe’ y eso para mí fue muy power», señaló el cantante de 63 años.

Además, el artista se refirió a cómo fue ese momento, tras aquella recordada presentación junto a Mercedes Sosa en el Estadio Victor Jara.

«Un momento indescriptible, fue muy bonito para mí, para los asistentes y para mi familia que sabía del aprecio que yo le tenía a Mercedes, fue un momento de mucha gratitud también», añadió el artista musical.

Cabe señalar que no hay un registro de video de aquella presentación, por lo que el videoclip que se va a estrenar a fines de este mes, será animado.

Este lanzamiento se hizo en el marco del cumpleaños de Joe Vasconcellos el pasado 9 de marzo. Además, por motivo del Día Internacional de la Mujer.

«Es una canción que reivindica las injusticias de género, el racismo, el chovinismo, una canción que nació cuando estábamos reconstruyendo un país con reglas que no conocíamos bien», detalló el cantante a días de su concierto #QueNoDecaiga, que se realizará el 19 y 20 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro CEINA (Centro de Extensión del Instituto Nacional).