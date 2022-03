Javiera Díaz de Valdés se defiende por testificar en juicio de Nicolás López: «Para mí es un desagrado»

Una de las figuras más criticadas durante el último tiempo ha sido Javiera Díaz de Valdés. Esto, luego de que la actriz saliera a defender a Nicolás López en su juicio por abusos.

Díaz de Valdés se sumó a figuras como Ignacia Allamand, Paz Bascuñán y Loreto Aravena, quienes apoyarían con su declaración a la defensa del cineasta. Un hecho que ha generado grandes cuestionamientos a las figuras y que la intérprete tuvo que salir a aclarar en sus redes sociales.

La gran cantidad de ataques que recibió y que la hizo defenderse en su cuenta de Twitter, donde reveló cuál es su verdadero rol en esta causa judicial.

La defensa de Díaz de Valdés

“Para los curiosos: una pequeña aclaración. Lo demás sigue el conducto regular del juicio. Ojalá no en matinales, seamos serios”, partió comentando la actriz.

Junto a sus palabras, Díaz de Valdés compartió un registro de su Instagram, donde alguien le consultó por su calidad de testigo del director.

En esa línea agregó: “La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por fiscalía. Mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad. Pero para mí es un desagrado”.

En esa línea añadió: “cuando la fiscalía te cita a declarar, es ilegal no asistir”, dejando más que claro que su participación no era para nada por gusto. De esta forma, Javiera Díaz de Valdés se defendió de las críticas y dejó en evidencia que, para nada, estaría apoyando a Nicolás López en su tema legal.

Ignacia Allamand se defiende contra «las feministas»

Ignacia Allamand fue una de las actrices involucradas en el juicio a Nicolás López tras ser citadas por la fiscalía. Pero no lo ha pasado bien en las últimas horas, ya que recibió muchas criticas sobre su supuesto apoyo al director de cine.

El periodista Rodrigo Fluxá asistió al matinal Mucho Gusto, en el marco de la explicación del caso de López. Esto porque él ha seguido el caso de cerca, desde la elaboración de su reportaje en Revista Sábado: «Los pecados de Nicolás López, el director sin filtro».

«Tengo muy mala opinión de cómo intentaron bloquear los reportajes, me parece muy extraño que tengan tan poco sentido gremial, porque este juicio de alguna forma van a marcar como trabajarán las actrices en un futuro», aseguró el comunicador apuntando a cuatro actrices; Javiera Díaz de Valdés, Paz Bascuñan, Loreto Aravena e Ignacia Allamand.

«Me confunde… cuando se trata de política o estallido social, la tele miente. Cuando se trata de cualquier otra hueá, los matinales son la única e indiscutible verdad», inició Ignacia Allamand a través de su Instagram, una de las actrices apuntadas por Fluxá en Mucho Gusto.

