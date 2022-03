¡Kie! Captaron volando murciélagos en plena función de «The Batman»

The Batman tuvo su estreno en nuestro país el pasado 2 de marzo, en un preestreno previo al oficial del día siguiente. Mientras que en Estados Unidos fue un día después al estreno de Chile.

En ese mismo país, específicamente en Austin, Texas, ocurrió un hecho que se ha hecho viral durante las últimas horas; pero del mismo día de estreno en Gringolandia.

Warner Bros, según indica el medio especializado Deadline, indicó que el pasado 7 de marzo se reportaron ingresos de 134 millones de dólares por la película del héroe de DC. Y solamente ese día, ya que el sábado hubo ganancias de 67 millones de la divisa americana.

Eso en la parte económica, ya que respecto a la critica y la audiencia The Batman solo recibe buenas reacciones. Según reporta Rotten Tomatoes, la critica la aprobó de forma positiva con un 86% de comentarios buenos y 89% por parte de la audiencia.

Aunque muchos fanáticos se adelantaron y fueron al cine en el mismo estreno, cuando recién se estaban dando las primeras criticas positivas. Eso es lo que pasó en Austin, Texas y se llevaron una gran sorpresa… ¡Murciélagos en la sala de cine!

«Estoy en la película de Batman y hay murciélagos de verdad en el cine», afirmó un hombre de Estados Unidos desde la sala de cine, en el video viralizado en Twitter donde se veían los mamíferos volando en el techo del cine.

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022